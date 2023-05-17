Bingöl'de Bahar Manzaraları Dron ile Görüntülendi

Bingöl'de kışın sona ermesiyle birlikte ovalarda sarı çiçekler açtı ve koyun sürüleri meralara bırakıldı. Ayrıca, şelalelerde eriyen kar suları nedeniyle çağlamaya başladı. Bahar manzaraları dron ile görüntülendi.

Bingöl'de ovalar çiçekler açtı, koyun sürüleri otlamak için meralara bırakıldı

BİNGÖL - Bingöl'de kış ayının sona ermesi ile birlikte ovalarda sarı çiçekler açarken, koyun sürüleri otlamak için tarlalara indi, şelaleler ise çağlamaya başladı. Bahar manzaraları dron ile görüntülendi.

Kış aylarının sert geçtiği Bingöl'de bahar gelmesi ile eriyen kar suları nedeniyle Yayladere ilçesinde bulunan 30 metre yüksekliğindeki Pargasur şelalesi ve Solhan ilçesinde bulunan Mutluca şelalesi coştu. Doğa severlerin ilgisini çeken şelaleler adeta görsel şölen sundu.Yine merkeze bağlı Gözeler köyünde açan sarı çiçekler kartpostallık görüntüler oluştururken, Kumgeçit köyündeki küçük baş hayvanlarda meralara bırakıldı.

Bingöl'de oluşan bahar manzaraları dron ile görüntülendi.