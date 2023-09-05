Bingöl'de Ahır Yangınında 22 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 22 küçükbaş hayvan telef oldu. Köy muhtarı, yıllardır telefon şebekesinin çekmediğini ve yetkililerden çözüm istediğini belirtti.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesindeki ahırda çıkan yangında, 22 küçükbaş öldü.

Yoncalık köyünde oturan Bekir Aksoy'a ait ahırda yangın çıktı. İhbarla bölgeye Karlıova Belediyesi itfaiyesi ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, ahırdaki 22 küçükbaş öldü. Köy muhtarı Hayattin Aksoy, bölgede yıllardır telefon şebekesinin çekmediğini, ihbar için 2 kilometre uzaklıktaki tepeye çıktıklarını belirterek, Kimseye haber veremiyoruz. Ancak 2 kilometredeki tepeye çıkıp, iletişim kurabiliyoruz. Yetkililerden ricamızdır; artık sesimizi duyun ve bize bir çözüm bulun dedi.(DHA)