Bingöl'de Ahır Yangını: 2 İnek Öldü

Bingöl'de bir ahırda çıkan yangında 2 inek öldü, ahırdaki bir miktar saman ve yem yandı. Yangın, TOMA araçlarının da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

BİNGÖL'de bir ahırda çıkan yangında 2 inek öldü, ahırdaki bir miktar saman ve yem yandı. Yangın, TOMA araçlarının da desteğiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kaleönü Mahallesi'ndeki Abdullah Abir'e ait ahırda meydana geldi. Ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin ahırdaki istiflenmiş bir miktar saman ve yeme de sıçradığı yangında, 2 inek öldü. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ahırda hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.