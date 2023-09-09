Bingöl'de Ahır Yangını: 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
Bingöl'ün Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde Abdullah Abir'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken ahırdaki saman ve yem de yandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA / Yaşam