Bingöl'de Ahır Yangını: 2 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Bingöl'ün Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Bingöl'de bir ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Kaleönü Mahallesi'nde Abdullah Abir'e ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 büyükbaş hayvan telef olurken ahırdaki saman ve yem de yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.