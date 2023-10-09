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Bingöl'de 2023'te 4 kişi hayatını kaybetti, 980 kişi yaralandı

Bingöl'de 2023'ün 9 ayında meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti, 980 kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Bingöl'de 2023'ün başından eylül ayı sonuna kadar 915 trafik kazasının meydana geldiğini belirtti. Ölümlü-yaralanmalı trafik kazasının 519, maddi hasarlı trafik kazasının ise 396 olduğu ve bu kazalarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 980 kişinin de yaralandığı aktarıldı.