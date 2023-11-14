Bingöl'de 2 bin 500 rakımlı tepe beyaza büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki 2 bin 500 rakımlı Kartal tepesinde kar yağışı etkili oldu. Tepe tamamen beyaza büründü.

Hava sıcaklığının düşüşe devam ettiği Bingöl'de yer yer sağanak yağış etkisini gösterirken, Karlıova ilçesindeki yüksek tepelerde de kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Kartal tepesinde etkili olan kar, tepenin tamamını beyaza bürüdü. 5-6 santim civarında karın yağdığı tepede, kapanan yollar ise iş makineleriyle açıldı. Kartal tepesinde etkili olan ve yol açma çalışması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.