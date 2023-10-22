Bina girişinde yakalanan yılan doğaya salındı

Şehirde yakalanan yılan doğaya salındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehir merkezindeki bir bina girişinde yakalanan yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Evlerine girmek için bina girişine gelen apartman sakinleri girişte yılan olduğunu fark etti. Bina sakinleri, yılanı çıkarmak için durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Ekipler daha sonra yılanı şehir merkezinden uzakta doğal yaşam alanına saldı.