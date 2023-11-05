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Bilecik'teki Ormanlarda Sonbahar Renkleri

Bilecik'in yüksek kesimlerindeki ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu. Mevsimin farklı renk tonlarının buluştuğu sonbaharda bitki örtüsü, yüksek kesimlerde güzel görüntü oluşturdu. Yeşil ile sonbaharın tonları sarı ve kahverenginin harmanlandığı Ulupınar ormanlarında renk cümbüşü yaşanıyor.