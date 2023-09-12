Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te 4 gün önce yıldırım düşmesi sonucu küçük bir alanda başlayan orman yangını 4'üncü günün sonunda kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü sınırları içindeki sarp dağlık alanda yıldırım düşmesi sonucu 8 Eylül günü ağaçlar alev aldı. Yangın havadan ve karadan müdahale edilirken, ara ara kontrol altına alınan yangın için için yanmaya devam etti. Bilecik Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangını 4'üncü gününde kontrol altına alırken, soğutma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Sarp ve kayalık alandaki yangında 40 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi. - BİLECİK