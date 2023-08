Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik Valisi Vali Şefik Aygöl, dün başlayan orman yangının kontrol alındığı söyleyerek, 'Sabah saatleri itibariyle görev alan ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları başlatılmıştır' dedi. Dün saat 15.45 sularında Bilecik Osmaneli ilçesi ve Bursa Yenişehir ilçesi sınırlarında meydana gelen orman yangınına karadan ve havadan yoğun müdahale sabaha kadar devam etmişti. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında bugün sabah saatleri itibariyle soğutma çalışmaları başlatıldığı açıklandı. Bursa ve Bilecik tarafından pek çok noktada yürütülen çalışmalarda çevre illerden gelen desteklerle müdahale sabaha kadar devam etti. Bilecik İl Özel İdaresinin araç ve ekiplerinin de görev aldığı yangın söndürme faaliyetleri sırasında bölgede bulunan bir şantiyede çalışmalar durdurularak tahliye edildi. 'Can kaybının yaşanmaması en büyük şansımız' Gece boyu yetkililerle birlikte sahada ekipleri sevk ve idare eden Vali Şefik Aygöl; 'Sabah saatleri itibariyle görev alan ekiplerimizin gayretli çalışmalarıyla yangın söndürülmüş ve soğutma çalışmaları başlatılmıştır. Can kaybının yaşanmaması en büyük şansımız. Bir kez daha kamu, özel sektör ve gönüllülerimize verdikleri üstün emekten dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve beladan korusun' dedi. - BİLECİK