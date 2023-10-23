Bilecik'teki iş kazasında bir işçi yaralandı

Bilecik merkezindeki bir fabrikada meydana gelen iş kazasında, bir işçi yaralandı. İddialara göre, yük asansörü düşerek işçinin sağ ayağına zarar verdi. İşçi, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Bilecik'teki meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Eski Bursa Caddesi üzerinde yol güvenliği ürünleri olan trafik seti ve ilk yardım çantası üretimi yapan fabrikada çalışan 38 yaşındaki Samet Gülen'in sağ ayağı üzerine iddialara göre yük asansörü düştü. Yaşanan kazada şahsın başparmağı koparken, şahıs olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahıs hemen ameliyata alınarak parmağı dikilirken, tutmama ihtimali olduğu öğrenildi. - BİLECİK