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Bilecik'te yerli fideler toprakla buluştu

Bilecik'te yerli fideler toprakla buluştu

Yaşam Haberleri

Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programda yerli domates, patlıcan ve biber fideleri toprakla buluştu. Programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu da katıldı.

Bilecik Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda yerli fideler toprakla buluşturuldu.

Programda Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, özel gereksinimli bireyler ile birlikte yerli domates, patlıcan ve biber fidelerini toprağa ektiler. Programda konuşan İl Müdürü Türkoğlu, "Yarınlarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz. Özel Bireylerimizin sevgisi de dahil olunca hem ürünlerimiz hızlı yetişecek hem de lezzetli olacak" dedi.

Programa; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan ve kurum yetkileri de katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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