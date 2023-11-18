Bilecik'te traktör kazası: Bir ölü, bir yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün sürücüsü yaralanırken, yanındaki karısı hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, odun kesmeye giden çiftin kullandığı traktör devrildi ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, yanındaki karısı hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Büyüksusuz köyünde, eşi Maksude Balta (75) ile odun kesmeye giden Muharrem Balta'nın (75) kullandığı 11 AL 630 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Maksude Balta, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Balta, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Maksude Balta'nın Bilecik Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta'nın annesi olduğu öğrenildi.