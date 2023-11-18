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Bilecik'te traktör kazası: Bir ölü, bir yaralı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, traktörün sürücüsü yaralanırken, yanındaki karısı hayatını kaybetti. Olayın detaylarına göre, odun kesmeye giden çiftin kullandığı traktör devrildi ve kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.