Bilecik'te trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 34 TS 4526 plakalı kamyonete arkadan çarpan otobüsün yolcusu Hatice Ş. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi.

Bilecik'te trafik ışıklarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sanayi istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 S 0028 plakalı otobüs sürücüsü Halim D. ışıklara geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ercan Ş. idaresindeki 34 TS 4526 plakalı kamyonete duramayarak, arkadan çarptı. Kazada 34 TS 4526 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice Ş. (63) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK