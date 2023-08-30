Bilecik'te Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Yaşam Haberleri
Bilecik'te kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, trafik kazası geçirdi ve yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilecik'te kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik kazası yapan sürücü yaralandı.
Kaza, Bilecik'in İstasyon Mahallesi Söğüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer A. idaresindeki 35 RP 377 plakalı araç, sürücüsünün 'U' dönüşü yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan banketin demirine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Zafer A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam