Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında İbrahim Y. ve Emine Nur Y. yaralandı. Kazanın İstasyon rampasında meydana geldiği belirtildi. Yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan biligilere göre kaza, İstasyon rampasında meydana geldi. Sürücü İbrahim Y., kullandığı 11 EN 366 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedince araç bariyerlere çarptı. Aracın içinde bulunan sürücü İbrahim Y. ve yolcu Emine Nur Y. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam