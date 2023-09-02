Bilecik'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ahmet K. idaresindeki 16 Z 1070 plakalı otomobil, Arapdede köyü yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Ters dönen araçtan çevredekilerin yardımıyla çıkartılan sürücü Ahmet ve eşi Selime K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazaryeri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Öztosun - Yaşam