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Bilecik'te trafik kazası: 1 kişi hafif yaralandı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı. Karaçalı bölgesi 1. Köprü mevkisinde seyreden otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaralı sürücü, çevredeki diğer sürücüler tarafından hastaneye götürüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.