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Bilecik'te Taş Yüklü Kamyon Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Bozüyük istikametinde Eskişehir yönünde ilerleyen M.B.'nin kullandığı taş yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç yol kenarında bulunan kayalık olan tepeye çarparak, devrildi. Kazada araç sürücüsü M.B. yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yola savrulan taş kütleleri karayolları ekipler tarafından temizlendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Eskişehir Bozüyük Bilecik Yaşam Haberler

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