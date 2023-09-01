Bilecik'te Su Sorunu: Bazı Evlere Su Ulaşmıyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bazı vatandaşların şuursuzca su tüketimi yüzünden bazı evlere su ulaşmazken, köylülerin şikayeti üzerine Bilecik İl Özel İdare ekipleri köyde inceleme yaptı.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayanların yarısından fazlasının 4 aydır musluklarından su akmaması üzerine Bilecik İl Özel İdaresi harekete geçti. Köy sakinlerinden Sebahattin Şaylan, su sorununun Haziran ayından bu yana devam ettiğini son 4 gündür bir damla su akmadığını ve köylülerin mağdur olduklarını ifade etti.

"Arabası olanlar arazilerdeki çeşmelerden sularını dolduruyor olmayanlar maalesef susuz"

Sebahattin Şaylan, "Yetkililer geliyor ölçümlerini yapıyorlar depoya günde 70 ton su geldiğini yeterli olduğunu belirtip kağıt üzerinde bir şeyler yazıp gidiyorlar. Peki bu su nereye gidiyor zaten köyde 40 hane yaşıyor bu hanelerin genelinde tek kişi yaşıyor. Hayvanları suluyorlar desek köyde hayvan yok. Muhtar gece 23.00 de deponun dolması için suları kesiyor sabah 08: 00 de açıyor aşağı mahalleye geliyor fakat yolun diğer tarafına bir damla su çıkmıyor. 2 saat içinde gelen su bitiyor. Arabası olanlar arazilerdeki çeşmelerden sularını dolduruyor olmayanlar maalesef susuz. Bizler, siyasilerden il genel meclis üyelerinden ve Köy Hizmetleri yetkililerinden bu işe bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Köye gelerek inceleme yaptılar

Köyde Bilecik İl Özel idaresince köyün su kaynaklarında ölçüm yapılmasının ardından Bilecik İl Özel idaresi Su ve Kanal İşleri Müdürü Can Doğan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Mehmet Akil Şahin, köyde vatandaşları bilgilendirdi. Köylüleri dinleyen yetkililer Gümüşdere köyünün doğal kaynağının yapılan ölçümler sonrası köy deposuna günlük 43 ton su geldiğini, köy nüfusuna, köydeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısına göre köyün ihtiyacı olan 26 ton günlük su ihtiyacı olduğunu belirleyerek köyün ihtiyacından fazla suyu olduğunu belirtti.

"Musluklardan akmayan sular ekipler köye gelince aktı"

Köylülerin iddiasına göre köyün alt ve orta kısmında bulunan bazı evlerin içme suyunu bahçelerinde kullandığı, bazı şahıslarında su saatin önünden hırsız kelepçe tabir edilen yöntemle saate girmeden kaçak su kullandığı ve köyün orta kısmında bulunan su akış denge vanalarının bazı vatandaşlar tarafından iptal edildiği yetkililere söylendi.

Toplantının gerçekleşeceği gün köyde çeşmelerden su akmazken İl Özel İdare yetkililerinin köye geleceği vatandaşların kahvede toplanmaları duyurusu yapıldıktan sonra musluklardan su akmaya başladı.

Su ve Kanal İşleri Müdürü Can Doğan, bu tür kaçak su kullanmanın cezai yaptırımı olduğunu Kaymakamlık kanalıyla Jandarma ile bu evlere girilip gerekli cezai yaptırımın sağlanabileceğini söyleyip iptal edilen su akış denge vanalarının tekrar gerekli yerlere takılacağını belirtti. - BİLECİK