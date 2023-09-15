Bilecik'te Seramik Fabrikasında İş Kazası: 1 İşçi Yaralandı

Bilecik merkezde bulunan Bien Seramik fabrikasında meydana gelen kazada forklift sürücüsü bir işçiye çarptı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı ve ameliyat edildi.

Bilecik'te bir seramik fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Bilecik merkez 2. OSB'de hizmet veren Bien Seramik fabrikasında ebatlama bölümünde forklift sürücüsü Nihat Ş. seyir halindeyken işçi Kürşat B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen işçi olay yerine gelen fabrika güvenlikleri tarafından araçla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın köprücük ve ayak kemiğinin kırıldığını öğrenildi. Kürşat B. hemen hastanede ameliyata alınırken, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şahsın bir ameliyat daha geçireceğini öğrenildi. - BİLECİK