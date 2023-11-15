Bilecik'te Paket Tavuk Yüklü Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik'te seyir halinde devrilen paket tavuk yüklü tırın sürücüsü yaralanırken, kapanana yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza; dün gece yarısı Bozüyük- Bilecik karayolu Şelale rampalarında meydana geldi. Ali B. yönetimindeki 63 AEH 595 paket tavuk yüklü tır, Şelale rampalarından inerken yolun sağ tarafına devrildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapanan Bozüyük-Bilecik karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlerken, vinç yükünden dolayı tırı kaldıramadı. Paket tavuk yüklü tırın boşaltma işlemi devem ettiği, ardından vinç ile kaldırılacağı öğrenildi. - BİLECİK