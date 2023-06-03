Bilecik'te Otomobilin Davlumbazına Giren Yılan İtfaiye Ekiplerince Çıkarıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin davlumbaz kısmına (çamurluğun içindeki parça) giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı. Yeni TOKİ bölgesinde park halindeki otomobilin davlumbaz kısmına yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, çıkaramayınca Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araçtaki incelemeleri sonrası yılanın davlumbaz bölümünde olduğunu tespit etti. Ekipler, burada yaptıkları çalışma sonucu yılanı aparatlar ile kontrol altında çıkarttı. Çıkartılan yılan doğaya salındı.