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Bilecik'te Motosiklet ve Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan bir kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.