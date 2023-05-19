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Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Bilecik'te motosiklet kazası: 1 yaralı

Yaşam Haberleri

Bilecik Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki motosikletin kavşakta devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde seyir halindeki Halil K. yönetimindeki 11 ABK 325 plakalı motosiklet 19 Mayıs Caddesinin kesiştiği kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipler sevk edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Bahçelievler Mahallesi Bilecik Yaşam Haberler

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