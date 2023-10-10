Bilecik'te Minibüs Yoğunluğuna Belediye Açıklaması

Bilecik'te üniversitenin açıklamasıyla minibüslerin dolu gidip dolu gelmesi hem vatandaşları hem de vatandaşları çileden çıkartırken, konu hakkında belediyeden açıklama geldi.

Bilecik'te üniversitenin açıklamasıyla minibüslerin dolu gidip dolu gelmesi hem vatandaşları hem de vatandaşları çileden çıkartırken, konu hakkında belediyeden açıklama geldi.

Bilecik'te şehir için üniversitesi hattını dolu gidip dolu gelmesi ve güzergah üzerinde bekleyen öğrenci ve vatandaşların dakikalarca minibüs beklemesi üzerine öğrenciler sosyal medya hesaplarından belediyeyi etiket yaparak bu duruma bir çare bulmasını istemişlerdi. Bunun üzerine Bilecik Belediyesinden konu hakkında bir açıklama yapılarak, "Okulların başlaması ve şehir merkezimizde mesai saatlerinin değişmesiyle beraber minibüslerin yoğunluğuyla ilgili durum birimlerimiz tarafından gözlemlenmiştir. Konuyla ilgili olarak yeniden düzenlenen minibüs saatleriyle beraber vatandaşlarımızın ulaşımının aksamaması için çalışmalarımızı özenle yürütmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaptığımız yeni minibüs ihalesinin yılbaşından sonraki etabı ise kartlı sisteme geçilmesi olacaktır. Hassasiyetiniz için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK