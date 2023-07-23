Bilecik'te Köşeli Yengeç Örümceği Yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Latince adı 'thomisus onustus' olan 'köşeli yengeç örümceği' evde görüldü. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alınan örümcek, veteriner ekiplerine teslim edildi.
Bilecik'te Latince adı "thomisus onustus" olan "köşeli yengeç örümceği" yakalandı.
Bozüyük ilçesi Yediler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşın evde "insan yüzlü örümcek" olduğu ihbarı üzerine Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gitti.
Evin camının önünde bulunan örümcek, ekipler tarafından güvenli şekilde alındı.
Kavanoz içine konulan örümcek, zehirli olması ihtimaline karşı veteriner ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Yaşam