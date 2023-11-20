Haberler ›› Yaşam ›› Bilecik'te Kar Yağışı: Dronla Havadan Görüntülendi

Bilecik'te Kar Yağışı: Dronla Havadan Görüntülendi

Bilecik'in kent merkezine yakın yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Karın oluşturduğu manzarayı görmek için Kapaklı köyü bölgesine gelen ziyaretçilerin bir kısmı yürüyüş yaptı. Abbaslık ve Kapaklı köylerindeki ağaçlar ve bitkiler karla örtülerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Bu bölgeler dronla havadan görüntülendi.