Bilecik'te Kar Yağışı: Dronla Havadan Görüntülendi
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Bilecik'in kent merkezine yakın yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı etkili oldu. Karın oluşturduğu manzarayı görmek için Kapaklı köyü bölgesine gelen ziyaretçilerin bir kısmı yürüyüş yaptı. Abbaslık ve Kapaklı köylerindeki ağaçlar ve bitkiler karla örtülerek beyaz bir görüntü oluşturdu. Bu bölgeler dronla havadan görüntülendi.
Bilecik'te kent merkezine yakın yüksek kesimlerindeki köylerde kar yağışı etkili oldu.
Karın oluşturduğu manzarayı görmek için merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Kapaklı köyü bölgesine gelen ziyaretçilerin bir kısmı, yürüyüş yaptı.
1276 metre rakımlı Abbaslık ve Kapaklı köylerine çıkan virajlı orman yollarındaki ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.
Beyaz örtü oluşan bölgeler, dronla havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Yaşam