Bilecik'te Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu devrildi ve sürücü araçta sıkıştı. Sürücü, AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

BİLECİK - Bilecik'te hafriyat yüklü kamyon, yük boşalttığı esnada bir anda kayarak yan yattı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, adaf ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında Nihat B. idaresindeki 06 DH 1403 plakalı hafriyat kamyonu, yük boşalttığı esnada kayarak yan yattı.

Araç sürücüsü Nihat B. devrilen kamyonun içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Afad, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, kamyon sürücüsünü sıkıştığı araç içerisinden kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardındanBilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.