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Bilecik'te Kaldırımlar ve Yollar Yenileniyor

Yaşam Haberleri

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım ve yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ertuğrulgazi ve Hürriyet mahallesinde devam eden çalışmalar sonrası vatandaşlar sorunsuz yollar ile karşılaşacak. Bozulan kaldırımlar ve yollar artık yepyeni bir görüntüye kavuşacak. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Bilecik'te her sokak yenilenecek.

Bilecik'te kaldırımlar ve yollar tüm hızıyla yenileniyor.

Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan kaldırım ve yol yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ertuğrulgazi ve Hürriyet mahallesinde devam eden çalışmalar sonrası vatandaşlar sorunsuz yollar ile karşılaşacak. Bozulan kaldırımlar ve yollar artık yepyeni bir görüntüye kavuşacak. Bilecik Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ile Bilecik'te her sokak yenilenecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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