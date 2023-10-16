Bilecik'te Kadınlar Kışlık Ev Yapımı Konserve Hazırlıklarına Başladı

GÖKAY ŞİMŞEK

Bilecik'te sonbaharla birlikte kışlık ev yapımı konserve hazırlıkları hız kazandı. Yörük kültürünün hakim olduğu Bilecik'in Osmaneli İlçesine bağlı Günüören köyünde fasulye konservesi yapan kadınlar, hazırlık sürecini anlattı.

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte tarlaya giderek mahsullerini toplayan kadınlar, ardından bir araya gelerek ayıklama ve haşlama işlemi sonrası kavanozlara doldurdukları fasulyeleri kaynatarak kaşı hazırlık yapıyor.

"KAVANOZLARA KOYUP KIŞLIK KONSERVE YAPACAĞIZ"

Hacubur fasulyesi ile konserve yaptıklarını söyleyen Sadiye Tuzcu, "Burası Günüören köyü. Bu fasulyeyi bahçeden topladık, 'hacubur' deriz biz buna kış fasulyesi. Bunu şimdi ayıklıyoruz. Kavanozlara koyacağız bunları güzelce haşlayıp. Kavanozlara koyup kışlık konserve yapacağız" dedi.

Fatma Şimşek ise "Biz buna kış ürünü deriz. Bir de dizeriz bunu, kuruturuz. Onları da kuzeninin üstüne koyarsın, maşinganın üzerine haşlarsın ve kışın yersin. Bunun kurutması da çok güzel olur" şeklinde konuştu.

"İKİ SAAT TAVADA BUNLARI KAYNATIRIZ"

Haşlama işlemi yaptıktan sonra 2 saat boyunca fasulyeleri kaynattıklarını aktaran Ayşe Üçler, "Domatesi doğrarız tavaya, fasulyeyi ayıklarız içine atarız, haşlarız. Haşladıktan sonra tavadan alırız kavanozlara koyarız. İki saat tavada bunları kaynatırız. Kaynayıp soğuduktan sonra alırız" ifadelerini kullandı.