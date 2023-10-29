Bilecik'te Huzurevi Sakinleri Cumhuriyetin 100. Yılına Hazırlandı
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100. yılına hazırlandı. Balkonlar ve camlar Türk bayrağıyla donatıldı ve huzurevi sakinleri büyük bir coşkuyla Cumhuriyeti yaşatmaya devam ediyor.
Bilecik'te Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı.
Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlandı. Balkonlar, camlar Türk bayrağı ile donatıldı. Asker selamı veren huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir coşkuyla hazır olduklarını belirttiler. Miras kalan Cumhuriyete sahip çıktıklarını belirten huzurevi sakinleri Cumhuriyeti coşkuyla yaşatmaya devam ediyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam