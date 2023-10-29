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Bilecik'te Huzurevi Sakinleri Cumhuriyetin 100. Yılına Hazırlandı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri Cumhuriyetin 100. yılına hazırlandı. Balkonlar ve camlar Türk bayrağıyla donatıldı ve huzurevi sakinleri büyük bir coşkuyla Cumhuriyeti yaşatmaya devam ediyor.