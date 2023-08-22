Bilecik'te Hobi Bahçesi: 1,5 Kilogramlık Domatesler Üretiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Mesut Kolay, 10 yıl önce hobi amaçlı kurduğu serasında doğal koşullarda her biri 1,5 kilogramı aşan ağırlıkta domatesler üretiyor. Gümüşdere köyünde 300 metrekare alanda serası bulunan Kolay, ata tohumundan domatesin yanı sıra biber ve salatalık da yetiştiriyor.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Mesut Kolay, 10 yıl önce hobi amaçlı kurduğu serasında doğal koşullarda her biri 1,5 kilogramı aşan ağırlıkta domatesler üretiyor.

Gümüşdere köyünde 300 metrekare alanda serası bulunan Kolay, 1993'te Bulgaristan'dan göç eden vatandaşlardan aldığı ata tohumunu yıllarca sakladı.

Serasını 2013'te kuran Kolay, ailesinin, bazı akrabalarının ve tanıdıklarının ihtiyaçları için ata tohumundan domatesin yanı sıra biber ve salatalık üretiyor.

Mesut Kolay, yaptığı açıklamada, ata tohumunu önce açık alana ektiğini ancak havaların sertliğinden dolayı pek verim alamadığını söyledi.

Daha sonra tohumları serasında denediğini belirten Kolay, "Hiçbir ticari amaç düşünmedim, sadece hobi olarak yapmaya başladım. Seramda yetiştirdiğim domatesleri çoluk çocuğumla, hısım akrabayla ve ihtiyacı olanlarla paylaşıyorum. Asla kimyasal ilaç ve gübre kullanmıyorum, sadece tavuk gübresi ve koyun gübresini sulandırarak domates, biber ve salatalık yetiştiriyorum." diye konuştu.

Kolay, geçen yıl 1,5 kilogram ağırlığında domatesler ürettiğini dile getirdi.

Bu sene ise en büyük domatesin 1 kilo 738 gram geldiğini ifade eden Kolay, "Hedefim 2024 yılında 2 kilograma ulaşmaktır." dedi.

Kolay, ikisi de ata tohumundan olmak üzere serasında iki çeşit domates yetiştirdiğini sözlerine ekledi.