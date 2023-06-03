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Bilecik'te Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Bilecik'te Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Yaşam Haberleri

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı. Hac ibadeti için kutsal topraklara giden kafile, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı.

Hac ibadeti için kutsal topraklara giden kafile, dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden hacı adayları için Cumhuriyet Meydanında uğurlama ve dua töreni düzenlendi. Törene Vali Kızılkaya, Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, hacı adaylarının yakınları ve vatandaşlar katıldı. Program sonrası açıklama yapan Vali Kızılkaya, "Bilecik'imizdeki hacı adaylarını dualarla kutsal topraklara uğurladık. Rabbim ibadetlerini kabul etsin, sağlıkla vazifelerini yerine getirip salim bir şekilde dönmelerini nasip etsin inşallah" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilecik Valiliği Bilecik Hac Yaşam Haberler

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