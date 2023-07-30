Bilecik'te Geleneksel Sarıdayı Pilav Günü Etkinliği Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 18. Geleneksel Sarıdayı Pilav Günü etkinliğinde 3 bin kişiye pilav ikram edildi. Program, köy mezarlığında yapılan dua ve mevlit okutulmasıyla başladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 18. Geleneksel Sarıdayı Pilav Günü etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Sarıdayı köyünde düzenlenen program, köy mezarlığında topluca dua edilmesi ve mevlit okutulmasıyla başladı. Dua ve mevlidin ardından katılımcılar öğle namazının ardından etkinliğin yapılacağı alana kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda yemek ikramının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliğe çok büyük katkılar sağladığını ifade etti.

Köy muhtarı Nizamettin Eryılmaz da etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Pazaryeri Bilecik Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Mecit Kuruoğlu, İlçe Müftüsü Şerif Gedik, Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı' nında katıldığı programda 3 bin kişiye pilav ikram edildi.