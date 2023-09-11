Bilecik'te freni arızalanan kamyon sınav merkezi bahçesine girdi, sürücü yaralandı

Bilecik'te freni arızalanan bir kamyon, sınav merkezi binasının bahçesine girdi ve sürücü yaralandı. Kamyonun kontrolünü kaybeden sürücü, kamyondan atlayarak kurtuldu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi.