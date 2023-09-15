Bilecik'te Epilepsi Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı

Bilecik'te direksiyon başında epilepsi krizi geçiren sürücünün kullandığı otomobil, başka bir araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde Kongre Merkezi istikametine giden 06 BAG 446 plakalı otomobilin sürücüsü Cankar Ç. aracında epilepsi krizi geçirdi. Geçirdiği kriz sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Cankar Ç.'nin kullandığı otomobil, yolda savrularak 11 AL 357 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası sürücü ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK