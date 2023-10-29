Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında öğrenciler sıcaktan bayıldı

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sıcağın altında bekleyen öğrencilerden bazıları baygınlık geçirdi.

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100'üncü yılı kutlamaları Şeyh Edebali Üniversitesi Stadyumu'nda yapıldı. Saat 11.00'de başlayan kutlamalar için 600'ü öğrenci, polis, asker ve sporcu yaklaşık bin kişi saat 10.00'da stada geldi. Tribünlerin tıklım tıklım dolduğu statta kutlama programında yer almayan Eskişehir Anadolu Bacıları Derneği'nin gösterisi yaklaşık yarım saat sürünce bazı öğrenciler sıcaktan bayıldı. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda baygınlık geçiren 1'i POMEM'den olan 16 öğrenciye 112 Acil Servis ekiplerince ambulansta müdahale edildi. - BİLECİK