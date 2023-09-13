Bilecik'te çöplük alanında yangın çıktı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı. Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan çöplük alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Hamidiye köyü yakınlarında bulunan çöplük alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK