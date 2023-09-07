Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'te Kuyubaşı köyü mevkiinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 15 personel, 2 arazöz ve bir helikopter müdahale etti. Soğutma çalışmaları devam ediyor.