Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 35 personel ile 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 3 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.