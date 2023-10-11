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Bilecik'te Bitmeyen Yol Çalışması Sürücülerin Tepkisine Yol Açtı

Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda devam eden asfaltlama çalışmaları nedeniyle yol tek şeride düşüyor. Sürücülerin tepkisine neden olan çalışmanın kısa sürede bitirilmesi isteniyor.