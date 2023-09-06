Bilecik'te bir villada yangın çıktı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir villanın mutfak katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu villada hasar meydana geldi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı villanın mutfak bölümünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İlçenin Selimiye köyünde Mehmet Orhan Harmancı'ya (63) ait villadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın sonucu villada hasar oluştu. Ekiplerin yangına ilişkin incelemesi sürüyor. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam