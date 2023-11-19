Bilecik'te Ayılar Arı Kovanlarına Zarar Verdi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Tevfik Can'a ait arı kovanlarına ayılar saldırdı. Can, 20 kovanının telef olduğunu ve yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Bilecik'te ayılar 20 adet arı kovanına zarar verdi

BİLECİK - Bilecik'in Söğüt ilçesinde arı yetiştiriciliği yapan Tevfik Can isimli vatandaşa ait arı kovanlarına ayılar saldırdı.

Söğüt ilçesine bağlı Savcıbey Köyünde 25 yıldır arıcılık yaptığını ve geçimini arıcılıkla sağladığını belirten Tevfik Can, bir haftada 2 sefer arı kovanlarına ayıların saldırdığını söyledi.

Can, açıklamasında şöyle konuştu; "Geçimimi arıcılıkla sağlıyorum. Ayıların saldırıları sonucunda 20 kovanım telef oldu. Bunu yetkililerin duymasını istiyorum. Çok mağdur durumdayım. 20 kovan arım telef oldu. Yetkililer tarafından önlem alınmasını istiyorum" dedi.