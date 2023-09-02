Bilecik'te Asansör Boşluğunda Meydana Gelen Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir okul inşaatında meydana gelen olayda, 68 yaşındaki bir kişi asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.