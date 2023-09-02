Bilecik'te Asansör Boşluğunda Meydana Gelen Kaza Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir okul inşaatında meydana gelen olayda, 68 yaşındaki bir kişi asansör boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.
Bilecik'te asansör boşluğundan düşen şahıs hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesi İnönü mahallesinde bulunan okul binasının inşaatında meydana geldi. 68 yaşındaki Mümin Y. asansör boşluğundaki iskelede dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattan eksi 1. kata düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam