Bilecik'te Apartman Boşluğunda Yangın Çıktı

Bilecik'te bir apartman boşluğunda çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Gazipaşa Mahallesi, Dağıstanlı Sokakta bulunan 5 katlı bir apartman boşluğunda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış sebebinin binanın arka bahçesinde bulunan sundurmanın üzerine balkondan atılan sigara izmaritinden kaynaklandığı iddia edildi. Yangında, bitişik 2 apartmanda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK