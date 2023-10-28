Bilecik'te 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangında, yangının çıktığı oda kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda 3 çocuk ve 1'i hamile 2 kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te 4 katlı bina yangını: 3 çocuk, 1'i hamile 2 kadın dumandan etkilendi

BİLECİK - Bilecik'te 4 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangında yangının çıktığı oda kullanılmaz hale gelirken, tüm bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Park 2 Sokak üzerinde 4 katlı binanın 1'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 3 çocuk biri üst kat komşusu 1'i hamile 2 kadın ambulansta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında daire kullanılmaz hale gelirken, soğutma çalışmaları devam etti.

Yangın sonrasında odada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.