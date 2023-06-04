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Bilecik'te 24 Saat Hizmet Verecek Kafenin Açılış Tarihi Belli Oldu

Bilecik'te 24 Saat Hizmet Verecek Kafenin Açılış Tarihi Belli Oldu

Yaşam Haberleri

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Lefke Kale Sosyal Tesisleri içinde yer alan Lefke Kafe, Haziran ayında hizmete girecek. 24 saat hizmet verecek olan kafe, vatandaşların beğenisini kazanması bekleniyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 saat vatandaşların hizmetine sunulacak olan kafenin açılacağı tarih belli oldu.

Lefke Kale Sosyal Hizmetler Salonu'nda 24 saat vatandaşa hizmet verecek Lefke Kafe Haziran ayında hizmete girecek. Osmaneli Belediyesi geçen yıl gerçekleştirdiği yatırımla Lefke Kale Sosyal Tesislerini hizmete almıştı. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni toplayan tesisler düğünlerde en çok tercih edilen alan oldu. Tesis içinde belediye tarafından planlanan Lefke Kafe yatırımı tamamlanmak üzere. Tesis tamamlandığında 24 saat vatandaşa hizmet verecek yeni bir sosyal alan daha olacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Osmaneli Bilecik Yaşam Haberler

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