Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin yararına hayır çarşısı düzenledi. Çarşıya İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müftü Erhun dua etti ve yapılan hayır çarşısında emeği geçenlere teşekkür edildi.

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin yararına hayır çarşısı düzenledi.

Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen hayır çarşısına İl Müftüsü Ali Erhun, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, Nazlı Aygöl ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Müftü Erhun, Filistin'de hayatını kaybeden vatandaşlar için dua etti. AK Parti İl Başkanı Yıldırım, hayır çarşısında sergilerde görevli olan vatandaşla görüşerek sohbet etti. Yapılan hayır çarşısında emeği geçenlere teşekkür edildi. - BİLECİK