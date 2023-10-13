Bilecik Pazaryeri'nde Gıda Kermesi Düzenlendi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen gıda kermesinde yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu. Kermes geliri atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılacak.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi'nde gıda kermesi düzenlendi.

Okul bahçesindeki kermeste, kursiyerler tarafından hazırlanan yöresel yiyecekler, tatlılar ve çeşitli gıdalar satışa sunuldu.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, kermesin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olmasını dileyerek, emeklerinden dolayı tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatoş Karaca Beler de kermesin gelirinin, merkez bünyesindeki atölyeler için ihtiyaç duyulan araçların alımında kullanılacağını söyledi.

Fatoş Karaca Beler, kermesle ayrıca Halk Eğitimi Merkezince açılan kursların ve üretilen ürünlerin tanıtılmasının da amaçladığını dile getirdi.

Açılışa, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Recep Kuş, Emniyet Amir Vekili Emrah Turan, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.